Алиев: российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что в 1920 году российская армия "вторглась в Азербайджан и оккупировала страну".

"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунги звучали как "фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам". Мы создали собственное государство, но большевики его отняли", — подчеркнул Алиев. Он отметил, что после распада Российской империи была создана Азербайджанская Демократическая Республика, но её существование оказалось недолгим.

Алиев напомнил об истории Азербайджана, комментируя необходимость создания Зангезурского коридора, транспортного маршрута, который который соединит западные районы Азербайджана его эксклавом (Нахичеванской Автономной Республикой) через Сюникскую область Армении.

"В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур", — объяснил Алиев.

Значительная часть интервью была посвящена конфликту с Арменией. Алиев напомнил о подписанной при посредничестве США декларации, по которой Баку и Ереван пообещали отказаться от войны. В документе также закреплён контроль Вашингтона над Зангезурским коридором сроком на 99 лет.

Отдельно Алиев коснулся ухудшения отношений с Россией. "Мы не несем ответственности за ухудшение. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких проявлений агрессии или неуважения к нам", — заявил он.

Одной из причин охлаждения Алиев назвал гибель при задержании по подозрению в преступлениях 2000-х годов уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых в Екатеринбурге в конце июня. Алиев впервые прокомментирован инцидент и охарактеризовал произошедшее как "беспрецедентный акт" против азербайджанцев.

Россия обвинения в предвзятости к азербайджанцам категорически отвергает.

Кроме того, в интервью "Аль-Арабии" Алиев назвал войну России против Украины вторжением.