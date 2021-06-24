ФСБ предложила Сафронову сделку в обмен на звонок матери

Следователь ФСБ Александр Чабан склонял бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, к признанию вины в обмен на звонок маме. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Сафронова Дмитрия Катчева. От сделки Сафронов отказался.

"Следователь знает, как важно для Ивана общение с мамой, потому что до ареста он звонил маме 4-5 раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями", — говорит Катчев. Сафронов не видел мать почти год — с 7 июля 2020 года, когда он был задержан. Его мать проходит свидетелем по этому делу, поэтому она не может увидеться с сыном.

Следователь по особо важным делам ФСБ, полковник юстиции Александр Чабан во время очередных следственных действий предложил Сафронову пойти на контакт со следствием взамен на возможность позвонить матери прямо из кабинета следователя. "Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней", — рассказал Катчев. Сафронов отказался продолжать разговор со следователем Чабаном в тот день. "Иван сказал, что вот это [звонок матери в обмен на сотрудничество] он следователю не простит", — отметил адвокат. По словам Катчева, это был единственный раз, когда следователю удалось эмоционально задеть журналиста.

По мнению защитников Сафронова, его пытаются склонить к досудебному соглашению. "Предложение позвонить маме — попытка склонить к признанию вины: маленькими шажками втереться в доверие и заставить его поверить в то, что он и его будущее зависит от следователя. Если ты будешь слушаться нас, то у тебя есть шанс легко отделаться", — сказал адвокат Евгений Смирнов.

Ивану Сафронову не дают общаться с матерью уже почти год, ссылаясь на то, что она проходит свидетелем по его уголовному делу. В октябре 2020 года следователь Чабан не разрешил Сафронову позвонить маме в ее день рождения, мотивировав это тем, что разговор "может быть использован обвиняемым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию". Позже журналисту также не разрешили поговорить по телефону с 12-летней племянницей.

Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. На момент задержания он работал советником главы "Роскосмоса", но дело о госизмене касается годов, когда Сафронов был журналистом. Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений. Адвокаты Сафронова ожидают, что к концу лета завершится следствие.