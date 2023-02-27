ФСБ проверяет Азата Мифтахова по делу о "московской ячейке" "Сети"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о "московской ячейке" так называемого террористического сообщества "Сеть" и провела обыски у подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что часть ранее осужденных по делу "Сети" этапированы в московское СИЗО "Лефортово". Он утверждает, что они дали признательные показания.

По данным источника ТАСС, следователи ФСБ проверяют на причастность к "московской ячейке" "Сети" аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного на 5 лет 9 месяцев колонии по делу о хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти. По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино.

Мифтахов вину не признал. Он должен выйти на свободу в сентябре 2023 года.

По словамсторонников Мифтахова, ему угрожают новым уголовным делом о якобы "московской ячейке" на основании показаний осужденного по делу "Сети" Игоря Шишкина. После освобождения из колонии Шишкин уехал из России и рассказал о пытках, которым он подвергался в ходе следствия. Тогда же он сообщил, что дал показания на некоторых обвиняемых по делу, в том числе на Мифтахова.

В середине февраля правозащитник Иван Асташин сообщил, что показания на Мифтахова даёт ещё один осужденный по делу "Сети" - Дмитрий Пчелинцев, которого этапировали из колонии в Кировской области в СИЗО "Лефортово".

Асташин утверждает, что Пчелинцев через своего адвоката Оксану Маркееву посоветовал Мифтахову самому признать вину, так как дело всё равно сфабрикуют, а признание поможет получить меньший срок по новому делу.

Сторонники Азата Мифтахова заявляют, что он знает о происходящем и морально ко всему готов, давать на себя показания и вести переговоры с ФСБ он не намерен.