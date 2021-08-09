Осужденный по делу "Сети" Шишкин рассказал о пытках

Осужденный по делу о "террористическом сообществе Сеть" Игорь Шишкин после освобождения из колонии уехал из России и рассказал "Медиазоне" о пытках, которым он подвергся.

"Меня кинули на землю и начали производить с моим телом малоприятные манипуляции, которые в народе называются "связывание ласточкой" — лежащему на животе человеку задирают ноги к застегнутым в наручники рукам, связывают их между собой, придавливая тело коленями, так туго, что ты уже сходишь с ума от боли, от выламывания всего тела. Понеслись нажатия на все сочленения, специальное напряжение всех конечностей, удары по всему телу, а в виде вишенки на торте — подключили провода к большим пальцам рук и начали крутить свою специальную "шарманку боли". Именно на этом этапе я сломался, потому что понял окончательно, что они будут делать со мной все что угодно так долго, как им потребуется", — рассказал Шишкин.

Уголовное дело о "террористическом сообществе Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева (последнего силовики нашли в Петербурге и этапировали в Пензу). Двое пензенцев — Максим Иванкин и Михаил Кульков — скрылись и были объявлены в розыск; летом 2018 года их схватили в Москве. В январе 2018 года в Петербурге были задержаны Юлий Бояршинов, Виктор Филинков и Игорь Шишкин. Большинство обвиняемых — антифашисты и анархисты.

Игорь Шишкин о пытках во время своего заключения не рассказывал, но врачи диагностировали у него перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены ОНК зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной формально легла в основу дела, прекратили. Шишкин, который признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, получил 3,5 года лишения свободы.

"После этого мы поехали к зданию ФСБ на Литейном. Там меня, окровавленного и не стоящего на ногах, провели в кабинет следователя. Опера начали просматривать мой телефон, задавали вопросы по каждому контакту и переписке, следователь начал составлять бумаги, задавать мне вопросы. Я, наивно подумав, что самое страшное закончилось, попытался опять пойти в отказ, на что мне нанесли несколько ударов, сказали, что могут опять прокатить на "скорой помощи" и сообщили, что в соседних кабинетах находятся моя жена и наш сосед, и, если я буду выпендриваться, то они "просто не дадут диабетику лекарство, а жену изнасилуют". Зная этих зверей, я уже окончательно сдался и смирился", — добавил Шишкин.

Он также объяснил, почему сразу не пожаловался на пытки, когда к нему попал адвокат: "Я отнесся к аресту и посадке как к попаданию в плен, и вспомнил, что в какой-то методичке говорилось, что главной задачей в плену является скорейшее освобождение без потери здоровья. Здоровья у меня немало отняли при задержании, поэтому хотя бы первую часть рекомендаций я хотел выполнить. Тем более, что в основном от меня следователь хотел лишь небольшого расширения и "закрепления" тех показаний, что я дал под пытками".

По версии следствия, обвиняемые планировали во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране" и устроить вооруженный мятеж.

Многие из обвиняемых рассказали о пытках и давлении: Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев и Юлий Бояршинов. Бояршинов, признавший вину, получил 5,5 лет колонии, остальным подсудимым, в числе которых были Василий Куксов, Михаил Кульков и Максим Иванкин, назначили сроки от 7 до 18 лет заключения.