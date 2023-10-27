Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ФСБ России "ответным огнём" убила админа украинских медиа

Митинг в поддержку Украины в Мелитополе, 7 марта 2022 года
Митинг в поддержку Украины в Мелитополе, 7 марта 2022 года

На контролиерумой Москвой территории Запорожской области Украины ФСБ России убила одного из администраторов украинских медиа. На сайте ведомства утверждается, что он убит ответным огнём, доказательств этому не приводится.

ФСБ отчиталась о задержании администраторов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и телеграм-чата "Мелитополь – Це Украина". По версии спецслужбы, с помощью этих ресурсов они занимались сбором разведывательной информации для украинской армии и оказывали "психологическое воздействие" на жителей региона.

Один из задержанных оказал вооружённое сопротивление и был убит, утверждает ФСБ. Заявляется, что при обыске в его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство, автомат и гранату. Никаких подтверждений, что убитый сопротивлялся при задержании не приводится.

Остальные, как утверждается, дали признательные показания о своей работе на украинскую разведку. Неизвестно, в каких условиях подозреваемые дали признательные показания и была ли им предоставлена защита. На них завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму и продолжают собирать доказательства для возбуждения дел по статьям о госизмене и шпионаже.

Подписчиков медиа, которые администрировали задержанные, предупредили об ответственности за передачу сведений украинской стороне. Информационные ресурсы больше не функционируют.

Другие новости Радио Свобода:

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG