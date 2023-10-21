Расследование: Кремль вербует шпионов в Норвегии, прикрываясь РГО

Агенты российских спецслужб под видом сотрудников Русского географического общества пытаются вербовать жителей Норвегии. Это утверждается в расследовании проекта Радио Свобода и Настоящего Времени "Система". Полностью расследование читайте по ссылке.

Журналисты установили личности тех, кто занимается вербовкой в Норвегии, однако их имена в расследовании не называются из соображений безопасности источника. Им стал житель Осло российского происхождения по имени Иван, получивший норвежское гражданство. Он летом нынешнего года связался с журналистами "Системы" и рассказал о том, как его пытались завербовать предполагаемые сотрудники спецслужб под видом сотрудников Русского географического общества.

"Обычно журналисты не публикуют такую информацию, просто поверив на слово источнику. Поэтому он предоставил нам имена и контактные данные вербовщиков, а также аудиозапись разговора с одним из них, которая подтверждает его рассказ", – говорит Андрей Сошников, руководитель расследовательского проекта "Система". Всего предположительно речь идёт о двух вербовщиках, один из них, как утверждается, окончил институт ФСБ.

По словам Ивана, ему предлагали снимать "репортажи", в частности о живущих в Норвегии мусульманах и представителях ЛГБТ, а также о военных базах, расположенных на севере страны. За день таких съёмок предлагали большие гонорары.

Русское географическое общество возглавляет министр обороны России Сергей Шойгу, а председатель его попечительского совета – Владимир Путин. "Настоящее Время" отмечает, что организация не находится под санкциями и свободно ведёт деятельность за рубежом. Деятельность общества, как заявлено на официальном сайте, сводится к объединению "всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению её природных богатств".

Норвежская полиция, как утверждается, проводит проверку. За шпионаж в Норвегии может грозить длительный тюремный срок.