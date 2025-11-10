ФСБ сможет требовать от операторов связи прекращения оказания услуг

Операторы связи, в случае принятия поправок к законодательству, будут обязаны прекратить оказание услуг в случае поступления запроса от ФСБ, если это "необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности". "Ведомости" со ссылкой на источник сообщают, что правительственная комиссия одобрила соответствующие поправки в закон "О связи".
В тексте законопроекта говорится, что в таких случаях оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору. В каких именно ситуациях ФСБ будет требовать прекратить предоставление услуг – пока не поясняется. В частности мобильный интернет отключают при проведении контреррористических операций, также сообщалось о его отключении в различных регионах России, по утверждению властей, для того, чтобы помешать атакам украинских беспилотников.
- Согласно закону, все операторы связи в стране должны установить на свои сети предоставленные Роскомнадзором технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования Интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование, в том числе и отключать российский сегмент Интернета от глобальной сети.
- 6 ноября было опубликовано постановление правительства с новой версией Правил централизованного управления сетью связи общего пользования. Согласно этому документу, в новой редакции закона исчез пункт, согласно которому к лицам, которые участвуют в централизованном управлении, помимо Роскомнадзора, относились операторы связи, владельцы технологических сетей, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу России, а также организаторы распространения информации в Интернете и провайдеры хостинга. Теперь решения, в частности, об отключении Рунета от глобальной сети могут приниматься по усмотрению чиновников Роскомнадзора без согласия кого‑либо. Новая версия правил вступит в силу с 1 марта 2026 года.