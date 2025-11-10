ФСБ сможет требовать от операторов связи прекращения оказания услуг

Операторы связи, в случае принятия поправок к законодательству, будут обязаны прекратить оказание услуг в случае поступления запроса от ФСБ, если это "необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности". "Ведомости" со ссылкой на источник сообщают, что правительственная комиссия одобрила соответствующие поправки в закон "О связи".

В тексте законопроекта говорится, что в таких случаях оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору. В каких именно ситуациях ФСБ будет требовать прекратить предоставление услуг – пока не поясняется. В частности мобильный интернет отключают при проведении контреррористических операций, также сообщалось о его отключении в различных регионах России, по утверждению властей, для того, чтобы помешать атакам украинских беспилотников.