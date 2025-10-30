В Крыму частично заблокированы Telegram и WhatsApp

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp в аннексированном Крыму "частично ограничена". Об этом сообщил телекомуникационный оператор "Волна".

"Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России", — заявили в пресс-службе компании.

В "Волне" также порекомендовали жителям полуострова "скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова".

Пользователи из южных регионов России начали жаловаться на сбои в работе WhatsApp и Telegram с 20 октября. Позднее Роскомнадзор сообщил, что частично ограничил работу мессенджеров "для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность".