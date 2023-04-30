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ФСБ сообщила о раскрытии убийства вице-губернатора Петербурга в 1997 году

Михаил Маневич

ФСБ сообщила о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. По данным спецслужбы, Маневич был убит по заказу лидера Тамбовской группировки Владимира Барсукова (Кумарина).

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