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ФСБ сообщила об аресте двух севастопольцев по делу о госизмене

Иллюстративное фото

Федеральная служба безопасности России сообщила об аресте двух жителей аннексированного Севастополя по делу о государственной измене. В ФСБ утверждают, что они передавали украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.

По статье о госизмене им грозит до 20 лет колонии. ФСБ также показала кадры задержания двух жителей Севастополя.

По версии российских властей, одного из арестованных завербовали в 2016 году как "сторонника украинской идеологии". После начала войны он, как утверждают в ФСБ, стал продавать информацию о расположении объектов Минобороны, "что могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства", заявили в ФСБ.

Второй задержанный, по утверждению спецслужбы, его знакомый, которого он привлёк к шпионажу по заданию Службы безопасности Украины. Он, как заявили в ФСБ, собирал и передавал СБУ через мессенджер WhatsApp данные об объектах ФСБ России.

Вчера стало известно, что следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене учёному-геодезисту Валерию Качину. Подробности дела учёного засекречены. "Осторожно, новости" указывает, что Качин поддерживал на своих страницах в соцсетях оппозиционного политика Алексея Навального, протесты в Беларуси и Украину.

После начала войны в Украине российские спецслужбы активизировались в поимке так называемых диверсантов и шпионов.

  • Ранее СМИ сообщали о резком увеличении в России количества уголовных дел и обвинительных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже. Так, в прошлом году к лишению свободы по подобным обвинениям приговорили 17 человек, в то время как годом ранее - на десять человек меньше. Отмечалось также, что суды не вынесли ни одного оправдательного приговора.

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