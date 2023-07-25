ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против политолога Бориса Кагарлицкого. Об этом стало известно в ходе обыска, проведенного 25 июля у активиста Александра Арчагова.

Квартира Арчагова, предположительно, в Москве обыскивалась утром во вторник. В каком статусе находится активист в уголовном деле и что у него искали на момент публикации неизвестно. В постановлении об обыске было указано, что он проводится в рамках дела Кагарлицкого, сообщает "Автозак LIVE".

Адвокат Арчагова Юлия Кузнецова подтвердила это ТАСС. Подробности дела агентство не приводит. Кагарлицкий на его звонок не ответил. Максимальное наказание по статье о пропаганде терроризма — 7 лет лишения свободы.