ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против политолога Бориса Кагарлицкого. Об этом стало известно в ходе обыска, проведенного 25 июля у активиста Александра Арчагова.
Квартира Арчагова, предположительно, в Москве обыскивалась утром во вторник. В каком статусе находится активист в уголовном деле и что у него искали на момент публикации неизвестно. В постановлении об обыске было указано, что он проводится в рамках дела Кагарлицкого, сообщает "Автозак LIVE".
Адвокат Арчагова Юлия Кузнецова подтвердила это ТАСС. Подробности дела агентство не приводит. Кагарлицкий на его звонок не ответил. Максимальное наказание по статье о пропаганде терроризма — 7 лет лишения свободы.
- 64-летний Кагарлицкий — директор Института глобализации и социальных движений, известный левый публицист, участник диссидентского движения в СССР. Он главный редактор онлайн-журнала "Рабкор". Арчагов, из обыска которого стало известно о деле, ведёт стримы в ютьюб-канале журнала.
- Кагарлицкий преподаёт в Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинке), регулярно испытывающей давление со стороны властей. Его институт в 2018 году был внесён министерством юстиции России в список так называемых иностранных агентов и находится в процессе ликвидации. Сам политолог попал в аналогичный список весной 2022 года.
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