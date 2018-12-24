НКО политолога Кагарлицкого признали иностранным агентом

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов "Институт глобализации и социальных движений" политолога Бориса Кагарлицкого. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Согласно описанию, НКО занималась "выработкой экспертных оценок, проведением исследований и содействие инициативам, нацеленным на демократическое и радикальное социально-экономическое преобразование общества". Всего в реестре иноагентов числится 71 организация. В 2017 году Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобы 61 российской НКО на закон об иностранных агентах.

Закон о так называемых "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. В него уже внесено более 150 некоммерческих организаций. Штраф за отказ называться "иностранным агентом" достигает 300 тысяч рублей.