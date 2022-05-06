Минюст признал рэпера Моргенштерна иностранным агентом

Министерство юстиции России включило в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна.

В реестр СМИ-иноагентов включены оппозиционные политики Любовь Соболь и Владимир Милов, политолог Леонид Гозман, социолог Борис Кагарлицкий, исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, главный редактор "Теплицы социальных технологий" Наталья Баранова, главред "Орловских новостей" Денис Константинов, а также ООО "Апология".

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