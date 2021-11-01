ФСБ задержала трёх участников расследования отравления Навального

ФСБ задержала в Москве трёх человек, которых подозревает в передаче личных данных своих сотрудников, обвиняемых Алексеем Навальным в совершении покушения на него. Об этом сообщают издание Baza и информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Называются имена задержанных - Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев.

По данным Baza, все трое работали в частном детективном агентстве "Лекс Гранд". По заказу соратников Навального они получили биллинги сотрудников ФСБ, исходя из которых стало ясно, что российские спецслужбы следили за Навальным в течение нескольких лет и тайно сопровождали его в поездке, после которой политик потерял сознание и впал в кому.

Как утверждает Baza, Каткову, Зеленцову и Зайцеву предъявлены обвинения в подделке государственных документов, благодаря которым детективы смогли получить биллинги в салонах мобильной связи, и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. По данным СМИ, они не были в курсе, чьи телефонные номера "пробивали", и не знали, что фактически помогают Навальному расследовать покушение на него.

Ранее уголовные дела из-за передачи данных о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным, были возбуждены против петербургского полицейского и сотрудника отдела полиции из Самары.

При этом в декабре прошлого года Владимир Путин заявлял, что появившиеся в деле Навального данные о сотрудниках ФСБ - это работа американских спецслужб. Президент России не стал тогда отрицать, что за оппозиционером "присматривали", но на вопрос о причастности российских властей непосредственно к покушению ответил: "Хотели бы отравить - довели бы дело до конца".

Алексей Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он потерял сознание в самолёте по дороге из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, там политика госпитализировали в местную больницу. Спустя двое суток Навального перевезли на лечение в Германию. Эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в анализах оппозиционера яд из группы "Новичок". США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.

Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.