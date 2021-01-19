Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями против сотрудника полиции из Самары, заподозренного в передаче данных для расследования об отравлении Алексея Навального. Предполагается, что полицейский проверял поездки граждан России, которых в расследовании международной журналистской группы назвали сотрудниками ФСБ, причастными к покушению на оппозиционного политика.

О задержании подозреваемого сообщает РБК со ссылкой на два источника, один из которых работает в региональном МВД. Старший лейтенант Кирилл Чупров работает в отделе полиции в центре Самары, он отправлен под домашний арест. Ещё один его коллега проходит служебную проверку. Оперативным сопровождением дела занимается ФСБ, в Самару приезжала группа сотрудников из Москвы, утверждает источник РБК.

Чупров подозревается в том, что предоставил информацию из базы данных "Розыск — Магистраль" постороннему лицу, рассказал источник. Фамилии, которые он проверял, потом были опубликованы в расследовании о покушении на Навального. По предъявленной статье полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Откуда взяты данные для расследования о Навальном?

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провела британская расследовательская группа Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

В тексте подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы офицеров ФСБ по стране, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.

В 2019 году Русская служба Би-би-си опубликовала расследование о существовании подпольного рынка личных данных в России. За скромные деньги любой желающий может получить, например, данные о перемещениях по городу по сигналу мобильного телефона, детализацию телефонных разговоров или историю поездок, отмечалось в тексте.

По оценке издания The Bell, покупка объёма данных, использованных в тексте Bellingcat, могла стоить около миллиона рублей. Большую часть такой информации было бы невозможно найти в других странах, отмечает в материале о покушении на Навального.

В январе издание The Washington Post опубликовало текст, в котором отмечалось, что источники, использованные для расследования, обычно считаются журналистами не этичными. В Bellingcat отвечают, что считают, что использование чёрного рынка оправдано, если речь идёт о раскрытии преступлений со стороны государства.

В интервью "Медузе" автор расследования Христо Грозев отмечал, что для него, однако, остаётся важным, чтобы источники его данных оставались в безопасности. Что он может для этого сделать — не уточнялось.