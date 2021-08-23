ФСБ задержала украинца, собиравшего секретные данные о стрелковом оружии

В Туле задержан гражданин Украины, собиравший секретные сведения о новейших образцах российского оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ведомство утверждает, что “иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей”. От них вербовщик пытался получить информацию о перспективных разработках стрелкового вооружения.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы по уголовной статье о шпионаже (276 УК РФ).

В марте ФСБ задержала в аннексированном Крыму россиянина, работавшего на украинскую разведку. По заявлению спецслужбы, он собирал информацию о различных объектах в регионе, вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

С 2001 по 2020 год в России возбудили более сотни уголовных дел о шпионаже и госизмене. По данным "Команды 29", в 33% случаев обвиняемыми становятся военнослужащие.