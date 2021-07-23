Иван Сафронов рассказал о конвейере по делам о госизмене

Находящийся более года под стражей по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса", бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов написал статью о том, как следствие работает с подозреваемыми по "шпионским" делам. Текст статьи в газету "Ведомости" передали адвокаты журналиста.

В полдень по московскому времени колонка Сафронова перестала быть доступна на сайте "Ведомостей". Причины неизвестны. При попытке пройти по ссылке появляется сообщение об "ошибке 404".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что опубликованная в пятницу в "Ведомостях" колонка Сафронова , включена в дайджест прессы для Владимира Путина, но какой-либо реакции на неё пока нет.

В статье Сафронов пишет, что дела о госизмене и шпионаже возбуждаются "в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж". Лефортовский суд Москвы при этом удовлетворяет все ходатайства о заключении подозреваемого под стражу и отправляет "зачастую напуганного и ничего не понимающего человека" в СИЗО, отметил он.



Подозреваемый фактически лишен возможности как-то защищаться. Адвокаты по назначению занимаются не юридической поддержкой, а описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения, пишет Сафронов.

"Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику — пугают неизвестность и непонимание происходящего. Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины", продолжает Сафронов.

Возбуждение одного уголовного дела против отдельно взятого человека — не самоцель для следователя, ему важнее построить "уголовную прогрессию", отмечает журналист. Для этого нужно, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей в обмен на досудебное соглашение или, например, звонок близкому. "Я свой выбор, к слову, сделал — никаких сделок", - написал Сафронов.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ Александр Чабан склонял Ивана Сафронова к признанию вины в обмен на звонок матери.

По словам журналиста, всего в год по шпионским статьям осуждается где-то до десяти человек, а в оперативной разработке находится, по меньшей мере, 50–70 подозреваемых. "И не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым", — пишет Сафронов.

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