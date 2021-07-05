ФСБ задержала в трёх регионах России "последователей Тесака"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании нескольких членов двух неонацистских группировок, созданных последователями националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Задержания прошли в Комсомольске-на-Амуре, Брянске и Перми. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ФСБ, задержанные во всех трех регионах являются "поклонниками бывшего лидера неонацистского движения "Реструкт" и считают себя продолжателями его дела". Они якобы выступали за "изгнание из России" мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя". Сообщается, что задержанные планировали создание всероссийской радикальной политической структуры. При обыске у них изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, а также холодное оружие и "книги экстремистского содержания".

36-летний Марцинкевич, осужденный на 10 лет колонии за серию преступлений, был одним из самых известных широкой публике российских ультраправых активистов. Он был найден мёртвым в СИЗО в Челябинской области в сентябре, где ожидал этапирования на допрос в Москву. По официальной версии, он совершил самоубийство. Семья и защита Марцинкевича утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

Адвокаты утверждают, что из Марцинкевича силой выбивали признания в тяжких преступлениях, в том числе убийствах. Его защитник рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии, что жалобы на пытки и принуждение к даче показаний от него поступали с 2018 года, а последние три месяца осуждённый почти не выходил на связь с родными и адвокатами.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки. Последняя была найдена во рту умершего заключённого. В ней Марцинкевич отрицает свою причастность к убийствам, в которых сознался перед смертью и рассказывает, что оговорил себя и своих соратников.