Опубликовано предполагаемое письмо Тесака с признаниями

Автор фильма "Кредит на убийство" о преступлениях российских неонацистов Влади Антоневич опубликовал в фейсбуке письмо, которое предположительно написал националист Максим Марцинкевичем по прозвищу Тесак. В нём он сообщает, что на допросах в красноярском СИЗО дал признательные показания против себя и ряда соратников по нескольким убийствам.

Это же письмо без ссылки на источник опубликовало издание Baza. Представители Марцинкевича публично не подтверждали подлинность письма.

"В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все. В т. ч. про армяна, дачу и проститутку которую потом того", — говорится в письме. Кроме того, автор письма утверждает, что взял на себя участие "в казни таджика и дага", заснятой на видео 2007 года. Он также написал, что дал показания против Сергея Коротких (в письме назван как "Малюта") и Максима Макиенко "Дантиста") и советует им "резко валить" из России.

Письмо адресовано Деду (Андрею Дедову) и Шульцу (Александру Шитову). Оба националиста были ближайшими соратниками Тесака в середине 2000-х годов и появлялись в видеозаписях группировки "Формат-18" с постановочными убийствами. Дедов после смерти Марцинкевича уехал на Украину.

36-летний Марцинкевич, осужденный на 10 лет колонии за серию преступлений, был одним из самых известных широкой публике российских ультраправых активистов. Он был найден мёртвым в СИЗО в Челябинской области в сентябре, где ожидал этапирования на допрос в Москву. По официальной версии, он совершил самоубийство. Семья и адвокат Марцинкевича утверждали, что на его теле нашли следы пыток.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки. Последняя была найдена во рту умершего заключённого, сообщил РИА Новости его адвокат. В ней Марцинкевич отрицает свою причастность к убийствам, в которых сознался перед смертью и рассказывает, что оговорил себя и своих соратников.