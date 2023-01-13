Брянчанина, собиравшегося воевать за Украину, приговорили к 7 годам

Областной суд Брянска приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима 19-летнего местного жителя Илью Куцева. Как следует из приговора, Куцев собирался уехать из России в Украину, чтобы там воевать на стороне ВСУ. Сам Куцев вину не признал.

Илью Куцева задержали вместе с братом, когда они пытались выехать на поезде в Беларусь, сообщает пресс-служба суда. По данным ФСБ, Куцев был намерен из Беларуси проехать в Украину и вступить в так называемый легион "Свобода России", в котором на стороне украинских вооружённых сил воюют российские граждане.

Илья Куцев был признан виновным по статье о покушении на участие в иностранном вооружённом формировании, угрожающем интересам России. Семь лет - на сегодняшний день самый строгий приговор, вынесенный по этой статье.

Ранее по ней были осуждены житель Красноярска Сергей Улукшонов - на 4 года и 8 месяцев, и житель Волгограда Максим Дмитриенко - на четыре года колонии. В СИЗО под следствием по той же статье находится 21-летний Савелий Фролов, задержанный на погранпункте Верхний Ларс на границе с Грузией: он якобы написал о желании воевать за Украину в социальной сети; сам Фролов называет свою реплику шуточной.