ФСБ заявила, что предотвратила покушение на "руководителя"

Пресс-служба ФСБ 14 апреля заявила о том, что в Москве предотвращен теракт в отношении "высокопоставленного руководителя правоохранительной системы".

По данным ФСБ, в багажник электроскутера, припаркованного возле бизнес-центра, заложили замаскированное самодельное взрывное устройство. Взрыв планировалось устроить дистанционно "во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра".

ФСБ отчиталась о предотвращении взрыва с самокатом в Москве 3 апреля, но тогда не уточнила, в отношении кого готовился теракт. Его имя не названо и сейчас. При этом в спецслужбе добавили, что взрыв готовился по аналогии с убийством генерала Игоря Кириллова в декабре 2024 года.

Задержаны гражданин Украины, который в сообщении ФСБ назван военнослужащим ВСУ. РИА Новости опубликовало видео его допроса, на котором он даёт признательные показания. В каких обстоятельствах было получено видео, не сообщается.

Задержаны также гражданин Молдовы, якобы завербованный в декабре 2025 года в Кишинёве, и несовершеннолетний россиянин, который, по его словам, откликнулся не предложение о подработке и должен был "за кем-то следить".

17 декабря 2024 года в Москве был убит генерал Игорь Кириллов и его помощник. По версии следствия, взрывное устройство по заданию СБУ на самокате, припаркованном у подъезда дома, где жил генерал, установил гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов за денежное вознаграждение. Он признал вину, в январе Курбонова приговорили к пожизненному заключению. Ещё несколько человек получили длительные сроки. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что взрыв, при котором погиб Кириллов, организовала Служба безопасности Украины. Последнее сообщение ФСБ в Киеве не комментировали.