ФСБ заявила о задержании троих школьников по обвинению в диверсии

В Московской области задержали троих учеников восьмого класса, которые, по версии ФСБ, повредили железнодорожные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По информации спецслужбы, трое школьников из подмосковного города Чехов в телеграме "вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили им повредить пути" на перегоне Курского направления в Московской области.

В ФСБ утверждают, что восьмиклассники выполнили поручение, повредив железнодорожные пути (каким образом, в ведомстве не рассказали), а также сняли это на видео для получения денег. Какую сумму получили школьники – тоже не уточняется.

ФСБ также не сообщает, возбуждено ли в отношении задержанных уголовное дело и в каком статусе они находятся.

В ноябре суд в Уфе арестовал четырёх студентов по делу о теракте в составе организованной группы. По версии следствия, 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также 17-летний брат последнего как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.