ФСБ заявила о задержании троих школьников по обвинению в диверсии

В Московской области задержали троих учеников восьмого класса, которые, по версии ФСБ, повредили железнодорожные пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По информации спецслужбы, трое школьников из подмосковного города Чехов в телеграме "вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили им повредить пути" на перегоне Курского направления в Московской области.
В ФСБ утверждают, что восьмиклассники выполнили поручение, повредив железнодорожные пути (каким образом, в ведомстве не рассказали), а также сняли это на видео для получения денег. Какую сумму получили школьники – тоже не уточняется.
ФСБ также не сообщает, возбуждено ли в отношении задержанных уголовное дело и в каком статусе они находятся.
В ноябре суд в Уфе арестовал четырёх студентов по делу о теракте в составе организованной группы. По версии следствия, 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также 17-летний брат последнего как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.
- После начала российского вторжения в Украину в России неоднократно происходили события, характеризуемые властями как диверсии, в частности подрывы железнодорожного полотна. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва. Кроме того, ФСБ и другие спецслужбы регулярно отчитываются о предотвращении якобы готовившихся диверсий.
- По статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы. Это в том числе касается лиц, достигших 14-летнего возраста.
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