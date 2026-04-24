ФСБ заявила об убийстве человека, якобы готовившего теракт против РКН

Украинские спецслужбы, стремясь воспрепятствовать блокировке в России Telegram, пытались устроить теракт против руководителей Роскомнадзора, но глава группы был убит сотрудниками ФСБ, а ещё семь человек задержаны. Это утверждает 24 апреля ФСБ, сообщение спецслужбы цитируют российские СМИ.

Утверждается, что "завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии" хотели взорвать машину с руководителями Роскомнадзора. Предполагаемый руководитель группы, житель Москвы, 2004 года рождения был "уничтожен при оказании вооруженного сопротивления", а ещё семь человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны. Утверждается, что они были "завербованы спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram". ФСБ опубликовала видео предполагаемого задержания и заявила, что у подозреваемых было изъято оружие, "неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований", а также "инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации", какой именно, не сообщается. Утверждается, что это произошло ещё 18 апреля.

Telegram, работу которого ограничивают российские власти, упоминается в сообщении ещё раз - в нём говорится, что "украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия РКН по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений".

Никаких независимых подтверждений выдвинутой ФСБ версии нет. Спецслужба в последнее время всё чаще сообщает об убийстве при задержании подозреваемых в подготовке терактов.

В феврале Роскомнадзор заявил о дальнейших мерах по ограничению работы Telegram, впоследствии со ссылкой на ФСБ были опубликованы статьи, в которых говорится, что мессенджер используют украинские спецслужбы. Появились сообщения о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова. При этом непосредственно о блокировке мессенджера Роскомнадзор пока не объявлял, в отличие например от Facebook, X или WhatsApp. ФСБ, однако, использует слово "блокировка" в своём релизе.

Действия властей вызвали критику, в том числе и в так называемом патриотическом сегменте, провоенные блогеры критиковали блокировку Telegram, а социологические службы зафикисировали снижение рейтинга Владимира Путина на этом фоне.