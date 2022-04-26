ФСИН не может обеспечить арестованной за антивоенную акцию петербуржской художнице Александре Скочиленко предписанную ей врачами диету. Ей предложено покупать продукты за свой счёт. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания "Фонтанка".

31-летняя Сколиченко обвиняется в дискредитации российской армии за расклеивание новостей о войне с Украиной на ценниках в магазине. По вменённой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы. Она арестована до 31 мая и содержится в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге.

Художница больна целиакией — аутоиммунным заболеванием, с которым она обязана соблюдать строгую безглютеновую диету. Её несоблюдение может вызвать у неё осложнения, а при тяжёлом течении болезни потенциально привести к смерти. Однако она не получает передачи с безглютеновой едой, сообщал её адвокат, и вынуждена есть продукты, которыми делятся другие заключённые.

Во ФСИН "Фонтанке" сказали, что заключённая содержится в условиях, "соответствующих требованиям законодательства". Нормативные документы не предусматривают отдельного безглютенового питания, сказали там. Ей предложено получать продукты в передачах или покупать их в тюремном магазине.