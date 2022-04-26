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ФСИН заявила о невозможности обеспечить безвредную диету для арестованной художницы Александры Скочиленко

ФСИН не может обеспечить арестованной за антивоенную акцию петербуржской художнице Александре Скочиленко предписанную ей врачами диету. Ей предложено покупать продукты за свой счёт. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания "Фонтанка".

31-летняя Сколиченко обвиняется в дискредитации российской армии за расклеивание новостей о войне с Украиной на ценниках в магазине. По вменённой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы. Она арестована до 31 мая и содержится в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге.

Художница больна целиакией — аутоиммунным заболеванием, с которым она обязана соблюдать строгую безглютеновую диету. Её несоблюдение может вызвать у неё осложнения, а при тяжёлом течении болезни потенциально привести к смерти. Однако она не получает передачи с безглютеновой едой, сообщал её адвокат, и вынуждена есть продукты, которыми делятся другие заключённые.

Во ФСИН "Фонтанке" сказали, что заключённая содержится в условиях, "соответствующих требованиям законодательства". Нормативные документы не предусматривают отдельного безглютенового питания, сказали там. Ей предложено получать продукты в передачах или покупать их в тюремном магазине.

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"Азовсталь" продолжают бомбить
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"Азовсталь" продолжают бомбить

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"Азовсталь" продолжают бомбить

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