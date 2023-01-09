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FT: 46% экспертов высоко оценивают вероятность распада России

Почти половина экспертов, опрошенных американским аналитическим центром "Атлантический совет", считает вероятным, что в ближайшие десять лет Россия может распасться на отдельные независимые области или превратиться в "несостоявшееся государство", в котором государственные институты не действуют. Результаты опроса публикует Financial Times.

Из 167 опрошенных специалистов в области международной политики и экономики 46% допускают, что в десятилетней перспективе Россия может развалиться или приобрести статус "несостоявшегося государства", когда законные механизмы перестают функционировать. Вероятность второго варианта считает высокой 21% экспертов - в два раза больше, чем прогнозирует такую судьбу для Афганистана. 40% из опрошенных считают, что политический кризис в России может случиться в результате революции, гражданской войны или дезинтеграции страны. Европейские эксперты оказались более пессимистичны, чем американские: распад России предрекают 49% из них, против 36% исследователей из США.

14% респондентов допускают, что в ближайшие 10 лет Россия может применить ядерное оружие.

10% из тех, кто заявил о возможности юридического или фактического исчезновения российской государственности в ближайшее десятилетие, заявляют, что после смутного периода примерно в 10 лет большинство ранее автократических государств становятся на демократический путь.

Заместитель директора Атлантического совета по прогнозированию Петер Энгельке уточнил, что важным фактором в составлении прогнозов для России стало её военное вторжение в Украину и последовавшие за ним экономические санкции, которые значительно ослабляют страну и могут стать "бумерангом" для её внутренних проблем.

Кроме этого, опрошенные Советом эксперты говорят о высокой вероятности появления ядерного оружия у Ирана, нападения Китая на Тайвань, и роста глобального сотрудничества в вопросах защиты климата. США, по их мнению, в ближайшие 10 лет сохранят лидерство в военной и технологической областях, но политическая и экономическая гегемония Америки будет постепенно снижаться за счёт усиления на международной арене других игроков.

  • Атлантический совет - аналитический центр, основанный НАТО в 1961 году. Он является форумом для международных лидеров США и Европы, и ведёт исследовательскую деятельность в области глобальной политики и экономики. В 2019 году Министерство юстиции России внесло Атлантический совет в реестр нежелательных организаций.

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