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Лицом к событию

Не бойтесь остаться без Путина

Феноменально. С одной стороны – ненависть и пожелания скорейшего конца, включая физический, с другой стороны – а вот не станет его, и апокалипсис. Реки крови, развалы, расколы, разгромы, голодные бунты и прочие страшные картинки. Эти картинки, как ни парадоксально, рисуют в том числе либералы. Если не Путин – то непременно Пригожин с Кадыровым. А почему они?! О природе страха остаться без Путина даже со стороны тех, кто вроде бы не должен этого бояться, – экономический аналитик Семен Новопрудский и политический советник Александр Харебин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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