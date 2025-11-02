FT: Еврокомиссия хочет усилить контроль за биржами и крипторынком

Еврокомиссия планирует расширить надзор за ключевой финансовой инфраструктурой ЕС — фондовыми и криптовалютными биржами, а также клиринговыми палатами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Цель инициативы — устранить фрагментацию на едином рынке и снизить затраты на трансграничную торговлю, которые тормозят развитие стартапов и компаний в Европе. Это часть стратегии по укреплению конкурентоспособности ЕС в соперничестве с Соединёнными Штатами, говорится в публикации.

В Еврокомиссии считают, что создание единого надзорного органа по образцу американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) станет важным шагом к формированию союза рынков капитала ЕС. Комиссия намерена в декабре представить предложения по "пакету интеграции рынков".

Предложение включает расширение полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (Esma). Новый орган сможет выносить обязательные решения по спорам между национальными регуляторами и крупными управляющими активами, а также будет контролировать значимые трансграничные организации, включая поставщиков услуг криптоактивов.

По данным Financial Times, против инициативы Еврокомиссии выступают Ирландия и Люксембург. По мнению министра финансов Люксембурга Жиля Рота, предлагаемая централизованная модель будет дорогостоящей и неэффективной.

В октябре Люксембург стал первой страной еврозоны, вложившей средства в криптовалюту – Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния страны инвестировал 1% активов в биткоин.