FT: Кишинёву предложили скидку на газ в обмен на корректировку договора с ЕС

Российский концерн "Газпром" предложил Молдавии скидку на природный газ – в обмен на корректировку Кишинёвом соглашения о свободной торговле с ЕС и отсрочку согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Два собеседника газеты отметили, что после победы на президентских выборах в Молдавии проевропейского политика Майи Санду и в этой связи большого разворота Кишинёва в сторону Запада Кремль рассматривает переговоры по газу как способ политического урегулирования.

Ранее власти Молдавии ввели с 22 октября на месяц режим чрезвычайного положения из-за недопоставок российского топлива в условиях рекордного роста цен на газ в Европе. Осенью они превысили тысячу долларов за тысячу кубометров.

1 октября истёк прежний контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом". Теперь российская компания предлагает газ по рыночной цене. Действие контракта продлили лишь на месяц. Переговоры пока проходят безуспешно.

РБК со ссылкой на источник сообщало, что последние переговоры у замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака окончились безрезультатно. Источник пояснял, что российская сторона предложила молдавской "справедливую рыночную цену" на газ, а также дополнительную скидку в размере 25%. Единственным условием был назван возврат накопившегося молдавского долга в 700 миллионов долларов. В Кишиневе в свою очередь сообщили, что готовы продолжить обсуждение долговых вопросов, однако предварительно необходимо провести независимый аудит объема задолженности.

Кремль политические аспекты в переговорах о газе с Молдавией отрицает. "Никаких политических моментов нет и быть не может. Это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", – приводит в среду "Интерфакс" слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

На фоне энергетического кризиса Молдавия решила закупить газ у Польши и Нидерландов. До сих пор страна получала только российский газ.