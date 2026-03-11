FT: Россия запустила кампанию для помощи Орбану на выборах в Венгрии

Россия запустила информационную кампанию с целью помочь партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" победить на парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля, пишет Financial Times.

Издание ссылается на полученный редакцией план связанной с Кремлём компании "Агентство социального проектирования" (Social Design Agency) по укреплению имиджа партии Орбана. Утверждается, что план одобрила администрация президента Владимира Путина, а сообщения для соцсетей были подготовлены в России.

Виктора Орбана в документе позиционируют как "единственного кандидата, способного сохранить суверенитет Венгрии" и разговаривать с мировыми лидерами на равных. Цель кампании – противопоставить Орбана, "сильного лидера с друзьями по всему миру" и ключевого партнёра США в Европе, его сопернику Петеру Мадьяру.

Вместо этого кампания направлена на то, чтобы представить премьер-министра Виктора Орбана как ключевого партнера президента США Дональда Трампа, демонстрируя их личные связи и утверждая, что Трамп является лучшей надеждой Венгрии на безопасность и экономическую стабильность.

План предполагает "информационные атаки" против Мадьяра, чья партия "Тиса" лидирует в опросах общественного мнения. Цель состоит в том, чтобы представить "Тису" как раздираемую "некомпетентностью, расколом и тайными планами", сосредоточив внимание на спорных членах партии и изобразив его как "марионетку" ЕС, пишет Financial Times.

Независимое издание VSquare на прошлой неделе сообщило, что Москва направила в Будапешт группу специалистов для влияния на парламентские выборы. Утверждается, что операция, курируемая первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, призвана удержать Орбана у власти и якобы следует той же схеме, которую Москва использовала во время молдавской парламентской избирательной кампании.

Источники издания рассказали, что в Будапешт прибыла группа из трёх человек, которая действует от имени Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) – российской военной разведки. Их личности были установлены западными разведывательными агентствами.

Понимая, что открытое вмешательство России может обернуться против Орбана, пишет Financial Times, "Агентство социального проектирования" не вступало в прямые контакты с венгерским правительством и планировало связаться с местными влиятельными лицами через посредников.

Москва и Будапешт публикацию Financial Times не комментировали. Москва сообщения о своём вмешательстве в выборы в иностранных государствах отвергает.