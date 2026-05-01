FT: требования Киева ускорить вступление в ЕС раздражают Европу

Власти Украины активно требуют ускоренного вступления в Евросоюз, что вызывает раздражение у европейских партнёров, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские чиновники на переговорах с США и ЕС настаивают на скорейшем одобрении интеграции и критикуют Еврокомиссию за подход к расширению союза. В Киеве утверждают, что Евросоюз заинтересован в Украине не меньше, чем Украина – в членстве.

Европейские дипломаты, в свою очередь, отмечают, что такая риторика осложняет переговоры и игнорирует существующие процедуры. "Членство – это не подарок. Возможно, в Киеве по этому поводу возникло какое-то недопонимание", – сказал один из источников FT.

Как пишет FT, президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам не обсуждать альтернативные форматы сближения с ЕС и настаивать исключительно на полноценном членстве.

Европейские дипломаты оценивают, что даже при ускоренных процедурах процесс вступления Украины может занять не менее десяти лет. На саммите ЕС на Кипре, куда был приглашён Зеленский, ряд лидеров пытались снизить ожидания Киева. "Это будет не так просто, как он думает", — сказал один из источников.

Собеседники FT также отмечают замедление украинских реформ, особенно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, а также задержки с принятием законодательства, необходимого для интеграции в европейский рынок.

Евросоюз предоставил Украине статус кандидата в 2022 году на фоне нападения России и начал переговоры о вступлении в 2024-м. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчёркивала важность присоединения Киева к Евросоюзу, но отмечала, что процесс расширения основан на выполнении ряда критериев и не предполагает "коротких путей".