FT: в РФ заблокированы $18 млрд, заработанных западными компаниями

Российские власти заблокированы 18 миллиардов долларов, заработанные западными компаниям в России за 2022 год,. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Киевской школы экономики (КШЭ).

По данным КШЭ, наибольшую прибыль – почти пять миллиардов долларов - получили американские компании. 2,4 миллиарда долларов заработали в России компании из Германии, около двух миллиардов – австрийские и один миллиард - швейцарские.

По данным аналитиков, о самой большой прибыли в России в 2022 году сообщил Райффайзенбанк – два миллиарда долларов. Американские компании Philip Morris и PepsiCo заработали 775 и 718 миллионов долларов соответственно. Шведский производитель грузовиков Scania получил в России прибыль в 621 миллион долларов и стал самой прибыльной компанией среди тех, которые ушли из страны после начала войны.

FT отмечает, что доходы западных компаний были заблокированы в 2022 году после введения запрета на выплату дивидендов компаниям из "недружественных" стран. Такие транзакции могут быть одобрены в исключительных случаях, однако подобных разрешений было выдано немного, уточняет газета.

Некоторым компаниям из недружественных стран удалось вывести средства из России. Так, российская дочка американской группы Mars, согласно отчетам, в 2022 году выплатила 56,1% дивидендов своей материнской компании, "компенсируя их в счет своих долгов"

Российское подразделение Japan Tobacco International, единственная не ушедшая из России крупная табачная компания, выплатила 180 миллионов долларов своему единственному акционеру – JTI Germany, 20% этой суммы были распределены уже после вторжения в Украину.

Один из участников сделок по уходу компаний с российского рынка рассказал изданию, что для фирм из недружественных стран репатриация дивидендов уже "так же сложна, как продажа бизнеса" в России. "Разрешение на распределение дивидендов уже давно стало своего рода поощрением за "хорошее поведение", которое дает понять, что вы хотите остаться в России", - отметил он.

Однако с трудностями с репатриацией прибыли в России сталкиваются и компании из "дружественных" стран. Так, индийские энергетические компании не могут репатриировать около 400 миллионов долларов дивидендов.

После полномасштабного российского военного вторжения в Украину о прекращении или приостановке работы в России заявили сотни иностранных компаний.