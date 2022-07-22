Правительство России расширило список недружественных стран

В перечень недружественных стран включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании – с 20, Словакии – с 16.

Теперь в список недружественных государств входит 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Первоначальный перечень был утверждён правительством в марте 2022 года. Тогда в список внесли страны, которые ввели против России санкции в ответ на её вторжение в Украину или поддержали их. Отмечается, что перечень не окончательный.