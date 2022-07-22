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Правительство России расширило список недружественных стран

Пляж в "недружественной" Хорватии

В перечень недружественных стран включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании – с 20, Словакии – с 16.

Теперь в список недружественных государств входит 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Первоначальный перечень был утверждён правительством в марте 2022 года. Тогда в список внесли страны, которые ввели против России санкции в ответ на её вторжение в Украину или поддержали их. Отмечается, что перечень не окончательный.

  • С 1 апреля 2022 года "недружественные" страны, по поручению президента России Владимира Путина, обязаны вести расчёты за газ только в рублях. Часть европейских компаний на это не согласилась. В частности, платить за российский газ в рублях полностью отказались Болгария, Дания, Нидерланды, Польша и Финляндия. "Газпром" прекратил поставки топлива в эти страны.
  • Впервые термин "недружественные страны" появился в российском законодательстве в апреле 2021 года. Через несколько недель Россия официально признала таковыми США и Чехию.

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