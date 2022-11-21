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Футболисты Ирана на чемпионате мира отказались петь свой гимн

Футбольная сборная Ирана на чемпионате мира в Катаре

Футболисты сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед матчем. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с участниками проходящих в Иране массовых протестов. Во время исполнения музыки футболисты молчали; болельщики встретили их поступок аплодисментами.

После этого они сыграли со сборной Англии. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу англичан.

  • Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
  • Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
  • Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка; более 15 тыс. человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.

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