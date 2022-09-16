В Иране умерла борец за права женщин, избитая полицией нравов

В Иране умерла правозащитница Махса Амини, выступавшая за права женщин. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев в соцсетях, жестоко избита. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована; в эту пятницу было объявлено о её смерти.

Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция нравов задержала её за появление на улице без хиджаба.

В последнее время Иран усиливает репрессии против несогласных с консервативным режимом, в том числе борцами за права женщин. Ужесточаются и репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к политическому активизму - например, смертные казни за супружескую измену или за самооборону в ситуации домашнего насилия.

Часто смертные приговоры выносятся за преступления, за которые в большинстве стран предусмотрены много более мягкие наказания, а также по религиозным формулировкам вроде "скверна перед лицом Господа", за которыми может стоять что угодно, включая политические протесты или недоказанные преступления.