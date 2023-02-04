G7, Евросоюз и Австралия договорились о потолках цен на нефтепродукты из РФ

Страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Потолки начнут действовать завтра, 5 февраля.
Первый потолок в 100 долларов за баррель установят для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 45 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).
Потолок цен означает, что страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия будут оказывать технические, брокерские и страховые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые идут в том числе на войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен. По словам министра финансов США Джаннет Йеллен, санкции и потолки цен на нефть и нефтепродукты вынуждают президента России Владимира Путина "выбирать между финансированием своей жестокой войны и поддержкой экономики, испытывающей трудности".
Потолки цен на российские нефтепродукты вступят в силу 5 февраля 2023 года. Они не коснутся продукции, которую погрузили на судна до этой даты.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учёта российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Предельную цену на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель, установили в декабре 2022 года. В ответ на это Путин запретил продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. В марте "Группа семи", Евросоюз и Австралия планируют пересмотреть потолок цен на нефть.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, "скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель", считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- В январе доходы российского бюджета от продажи нефти и газа составили 425,5 миллиарда рублей, достигнув минимума с августа 2020 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на Минфин России.
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