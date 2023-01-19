Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта

Российскую нефть смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти. По словам источников издания, это обусловлено тем, что экспортеры смешивают в сингапурских хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогими сортами топлива из других источников. Это позволяет скрыть происхождение нефти и увеличить прибыль.

По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. "Смешанные" нефтепродукты, вероятно, будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии, заявил собеседник Bloomberg.

Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими компаниями.