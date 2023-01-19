Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта

Российскую нефть смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения нефти. По словам источников издания, это обусловлено тем, что экспортеры смешивают в сингапурских хранилищах дешевые нефтепродукты из России с более дорогими сортами топлива из других источников. Это позволяет скрыть происхождение нефти и увеличить прибыль.
По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. "Смешанные" нефтепродукты, вероятно, будут реэкспортированы на рынки Северо-Восточной Азии, заявил собеседник Bloomberg.
Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям нельзя сотрудничать с российскими компаниями.
- 5 декабря в силу вступило эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Санкции были введены в ответ на российское вторжение в Украину.
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