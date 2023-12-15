Гайана и Венесуэла договорились не воевать за Эссекибо

Гайана и Венесуэла договорились не воевать за богатый нефтью регион Эссекибо, международно признанный частью Гайаны.

Согласно совместному заявлению двух стран, они "не будут угрожать силой или применять её друг против друга при любых обстоятельствах" и "воздержатся, будь то словами или делами, от эскалации конфликта или разногласий".

В заявлении также анонсируется продолжение переговоров в течение следующих трёх месяцев и отмечается, что споры будут разрешаться в соответствии с международным правом. При этом Гайана настаивает на решении Международного суда ООН, а Венесуэла его не признаёт.

Встреча президента Гайаны Ирфана Али и президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошла в четверг, 14 декабря, в Кингстауне. В переговорах участвовали представители ООН, Карибского сообщества, Организации американских государств, Бразилии и Колумбии.

Али надел на встречу браслет с изображением Гайаны в её международно признанных границах, то есть с Эссекибо в составе. Он заявил, что границы страны обсуждению не подлежат. "Гайана не стремится к войне, но оставляет за собой право работать с партнёрами, чтобы обеспечить свою защиту", – сказал Али. Он добавил, что обе стороны стремятся к тому, чтобы Эссекибо оставался зоной мира.

Неделю назад Мадуро подписал указы об аннексии Эссекибо на основании результатов референдума, который провели в Венесуэле в начале декабря. По официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо. Электоральные эксперты и СМИ говорят о возможных фальсификациях и низкой явке. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал.