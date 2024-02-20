Путин повысил замдиректора ФСИН после смерти Навального

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу.

Указ о повышении был подписан 19 февраля, через три дня после смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии.

Соратник оппозиционера Иван Жданов назвал повышение Бояринева "откровенной наградой Путина за пытки". "Бояринев лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки – личный приказ Бояринева по ФСИН", – написал Жданов.

Жданов опубликовал письмо Бояринева в УФСИН по Владимирской области, после которого в колонии, где сидел Навальный до декабря 2023 года, запретили тратить на еду больше пяти тысяч рублей в месяц. Значительную часть времени Навальный проводил в ШИЗО, в котором еду заказывать вообще нельзя.

Помимо Бояринева, повышение от Путина получили ещё трое сотрудников ФСИН, а также десятки работников из других ведомств.

По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима "Полярный волк", умер после прогулки днём 16 февраля. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.

Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Жена политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.