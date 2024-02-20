Мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к Путину

Мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело сына. Видео опубликовано в ютьюб-канале Навальный LIVE.

"За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить", - говорит Навальная.

Накануне её не пустили в морг в Салехарде, где, предположительно, находится тело политика. Одного из сопровождавших Людмилу Навальную адвокатов "буквально вытолкали" из помещения морга, — передаёт Север.Реалии.

Навальный умер 16 февраля в колонии "Полярный волк" за Северным полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Представители Следственного комитета, проводящего проверку по факту смерти политика, сообщили Людмиле Навальной, что тело умершего направлено на экспертизу, которая продлится 14 дней. Об этом 19 января написала в соцсети Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Издание "Такие дела" после смерти Навального рассказало, что следственные органы в России могут годами не выдавать тело умершего заключённого родным.

Мать Навального написала письменное заявление на имя Путина. Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что в суд в Салехарде подано заявление о бездействии Следственного комитета по выдаче тела.