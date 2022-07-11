Суд счёл кавычки в "спецоперации" обоснованием дискредитации армии

Нижегородского гендерного активиста оштрафовали из-за поста, в котором он закавычил слово "спецоперация". Фотографии решения суда активист прислал изданию Sota.
Житель Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный получил копию постановления суда, по которому ему назначили штраф в 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии. Из документа следует, что кавычки, в которые он заключил слово "спецоперация", послужили обоснованием для обвинения Поднебесного.
В публикации во "ВКонтакте", за которую оштрафовали активиста, Поднебесный заявил, что на деньги, уходящие на "спецоперацию", можно было бы наладить горячее водоснабжение в городе. В таком контексте закавычивание "спецоперации", как посчитал суд, "безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении этого слова".
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 1 июля в России заведено 2799 дел по статье о дискредитации российской армии. Им выписали штрафы общей суммой почти 28 миллионов рублей.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого в административный и уголовный кодекс добавили статьи о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Обвиняемым по этим статьям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до 15 лет лишения свободы соответственно.
- Российские власти называют боевые действия в Украине специальной военной операцией - сокращённо спецоперация. Зафиксировано множество случаев, когда людей осуждали за дискредитацию армии за использование слова "война" вместо "спецоперации".
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