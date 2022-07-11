Суд счёл кавычки в "спецоперации" обоснованием дискредитации армии

Нижегородского гендерного активиста оштрафовали из-за поста, в котором он закавычил слово "спецоперация". Фотографии решения суда активист прислал изданию Sota.

Житель Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный получил копию постановления суда, по которому ему назначили штраф в 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации российской армии. Из документа следует, что кавычки, в которые он заключил слово "спецоперация", послужили обоснованием для обвинения Поднебесного.

В публикации во "ВКонтакте", за которую оштрафовали активиста, Поднебесный заявил, что на деньги, уходящие на "спецоперацию", можно было бы наладить горячее водоснабжение в городе. В таком контексте закавычивание "спецоперации", как посчитал суд, "безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении этого слова".