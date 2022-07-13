Язык войны. Эфир в 18:05

С началом вторжения в Украину российская пропаганда изобрела особый язык эвфемизмов: "специальная военная операция" вместо "войны", "хлопки" и "громкие звуки" вместо "взрывов", "националисты" вместо "украинской армии". За использование слова "война" стали назначать реальные тюремные сроки, как муниципальному депутату Алексею Горинову. Почему власть боится этого слова, и может ли язык замаскировать кровавую реальность?



Участвуют: филолог, лингвист и преподаватель Гасан Гусейнов, политолог Александр Морозов. Эфир в 18:05.

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