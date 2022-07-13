Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Язык войны. Эфир в 18:05

Российский солдат, 13 июня 2022 года

Гасан Гусейнов и Александр Морозов о новоязе времен "специальной операции"

С началом вторжения в Украину российская пропаганда изобрела особый язык эвфемизмов: "специальная военная операция" вместо "войны", "хлопки" и "громкие звуки" вместо "взрывов", "националисты" вместо "украинской армии". За использование слова "война" стали назначать реальные тюремные сроки, как муниципальному депутату Алексею Горинову. Почему власть боится этого слова, и может ли язык замаскировать кровавую реальность?

Участвуют: филолог, лингвист и преподаватель Гасан Гусейнов, политолог Александр Морозов. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG