"Газпром-Медиа" запретил своим СМИ публиковать контент на YouTube

Генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа", бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров запретил СМИ, входящим в холдинг, выкладывать контент на американский видеохостинг YouTube. Телеграм-канал Baza со ссылкой на анонимные источники утверждает, что соответствующее распоряжение Жаров подписал 1 февраля.

Косвенным доказательством действия запрета является то, что ютьюб-аккаунты телеканалов "Матч ТВ" и "Пятница", совокупная аудитория которых превышает восемь миллионов человек, уже неделю не обновляются. В аккаунте телеканала ТНТ за это время были выложены два видеоролика, но, по данным "Базы", это связано с ошибкой, допущенной SMM-менеджерами.

В сообщении СМИ также говорится, что распоряжение Жарова связано с возможной блокировкой видеохостинга YouTube в России, которую в последнее время анонсировали несколько российских чиновников.

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Александр Жаров анонсировал тогда работу над его модернизацией с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американскую платформу YouTube. Одновременно с этим Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов "для внутреннего пользования".