"Газпром-Медиа" запретил своим СМИ публиковать контент на YouTube

Генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа", бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров запретил СМИ, входящим в холдинг, выкладывать контент на американский видеохостинг YouTube. Телеграм-канал Baza со ссылкой на анонимные источники утверждает, что соответствующее распоряжение Жаров подписал 1 февраля.
Косвенным доказательством действия запрета является то, что ютьюб-аккаунты телеканалов "Матч ТВ" и "Пятница", совокупная аудитория которых превышает восемь миллионов человек, уже неделю не обновляются. В аккаунте телеканала ТНТ за это время были выложены два видеоролика, но, по данным "Базы", это связано с ошибкой, допущенной SMM-менеджерами.
В сообщении СМИ также говорится, что распоряжение Жарова связано с возможной блокировкой видеохостинга YouTube в России, которую в последнее время анонсировали несколько российских чиновников.
В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга Rutube. Александр Жаров анонсировал тогда работу над его модернизацией с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американскую платформу YouTube. Одновременно с этим Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и обратился к ведущим российским интернет-компаниям с призывом помочь в создании отечественных видеохостингов "для внутреннего пользования".
- В октябре прошлого года с требованием запретить YouTube и наказать тех, кто продолжит им пользоваться, обратился в Генпрокуратуру близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, которого также считают создателем так называемой "фабрики интернет-троллей". По мнению Пригожина, на видеохостинге распространяются "фейки о специальной военной операции, публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению российской власти". Кроме того, бизнесмен потребовал признать деятельность компании Google, которая владеет YouTube, нежелательной на территории России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.