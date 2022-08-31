"Газпром" на три дня остановил поставки газа по "Северному потоку"

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью прекращены. Об этом объявил российский газовый концерн "Газпром". 31 августа начались плановые работы на газоперекачивающем агрегате, говорится в сообщении компании.

Компания предупредила об остановке поставок 19 августа, уточнив позднее, что прокачка будет остановлена с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом единственной оставшейся турбины на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области.

Прокачку газа возобновят утром 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.

На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров.

В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. Тогда же "Газпром" сократил поставки газа до 20 процентов мощности. Причиной был назван плановый ремонт второй турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Ещё одна турбина, ранее используемая для прокачки по "Северному потоку", к тому моменту застряла в Канаде из-за санкций в отношении России после вторжения в Украину.

В июне "Газпром" назвал отсутствие турбины причиной сокращения 40 процентов поставок газа по "Северному потоку" в ЕС .

17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.

В конце августа Канада сообщила, что передаст Германии ещё пять турбин Siemens для газопровода "Северный поток". Ранее глава Siemens Energy Кристиан Брух заявлял, что для 100-процентной загрузки газопровода необходимо пять турбин.

В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения.