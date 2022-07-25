"Газпром" остановит ещё одну турбину "Северного потока"

"Газпром" объявил, что с 27 июля остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток-1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности.

По заявлению корпорации, газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание. Со среды суточная производительность "Северного потока-1" составит не более 33 млн кубометров газа в сутки.

"Северный поток-1" – это основной газопровод, по которому российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза. Его плановая мощность - 167 млн кубометров в сутки. С июня "Газпром" начал снижать объёмы прокачки газа, объясняя это необходимостью ремонта турбин, который затруднён из-за международных санкций против России. Сначала мощность упала до 100 млн кубометров в сутки, затем до 67 млн кубометров.