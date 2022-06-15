"Газпром" остановил ещё одну турбину "Северного потока"

"Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одной газотурбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в своем официальном телеграм-канале. Это приведет к очередному снижению экспорта газа по газопроводу "Северный поток" в Германию. Если в мае суточный объем прокачки газа по "Северному потоку" составлял 170 миллионов кубометров, то теперь "Газпром" сможет экспортировать не более 67 миллионов кубометров в сутки.
Вчера сообщалось об остановке "Газпромом" первой турбины на станции "Портовая" и снижении прокачки газа до 100 миллионов кубометров; сегодня компания, по её сообщению, "была вынуждена" остановить вторую из четырех турбин.
По словам представителей "Газпрома", остановки турбин вызваны невозможностью их безопасной эксплуатации и ремонта. Их обслуживала фирма-производитель – немецкая компания Siemens. После того как Евросоюз наложил на Россию экономические санкции из-за войны с Украиной, Siemens свернула сотрудничество с Россией. Газовые турбины, отправлявшиеся на техобслуживание в Канаду, не были возвращены Siemens "Газпрому".
- Германия до российского вторжения импортировала из России более 50 процентов всего импортируемого ею природного газа. Власти заявили о необходимости избавления от энергетической зависимости, однако признают, что для этого необходимо несколько лет. Россия продолжает поставки газа в большинство стран ЕС, однако на фоне войны и неясных перспектив будущих поставок цены на топливо остаются стабильно высокими, что во многом способствовало росту инфляции в ЕС.
- Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 километра и мощностью 55 млрд кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.
- В Соединённых Штатах компания Freeport LNG, владеющая одним из крупнейших терминалов для экспорта сжиженного газа, сообщила, что пожар на его предприятии в Техасе, произошедший на прошлой неделе, сделает невозможными поставки в Европу как минимум до сентября. Терминал обеспечивал до 20 процентов американского экспорта газа. Сообщение привело к новому скачку цен.
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