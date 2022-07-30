"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Утром 30 июля российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий отбора газа". Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне латвийская газовая компания Latvijas gaze сообщила, что начала закупать российский газ через посредника. Нового поставщика глава компании Айгарс Калвитис не назвал, сославшись на "коммерческую информацию". По словам Калвитиса, у компании нет возможности купить газ непосредственно у "Газпрома", так как расчёт за него идёт в рублях. Посредник же продаёт газ за евро.
- В середине июля сейм Латвии одобрил полный запрет на импорт газа из России с 2023 года. В 2021 году около 90% купленного Латвией газа приходилось на российские поставки.
- Латвия входит в список "недружественных" России стран наряду с ещё 47 странами и территориями, включающими государства Евросоюза, Великобританию, США, Канаду и Японию. Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля 2022 года эти страны обязаны платить за российский газ в рублях.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран Евросоюза, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
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