"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Утром 30 июля российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий отбора газа". Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне латвийская газовая компания Latvijas gaze сообщила, что начала закупать российский газ через посредника. Нового поставщика глава компании Айгарс Калвитис не назвал, сославшись на "коммерческую информацию". По словам Калвитиса, у компании нет возможности купить газ непосредственно у "Газпрома", так как расчёт за него идёт в рублях. Посредник же продаёт газ за евро.