Страны Европы готовятся к газовому кризису: экономят и будут делиться

На фоне существенного сокращения поставок российского газа страны ЕC снижают потребление энергии, ищут новые источники газа и планируют делиться им друг с другом. О том, как Европа готовится к возможному газовому кризису, рассказывают агентство Reuters и The Guardian.

С 27 июля 2022 года российский "Газпром" сократил объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" до 20% от плановой мощности. Компания обосновала своё решение капитальным ремонтом газовой турбины. В ЕС считают происходящее шантажом, обвиняют Россию в использовании "энергии как оружия" и готовятся к "частичному или полному прекращению поставок газа". Россия обвинения категорически отвергает.

Накануне снижения поставок по "Северному потоку", на долю которого приходилось более трети импорта российского газа, страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цель такого решения – к зиме обеспечить 80%-ное заполнение газовых хранилищ. Сейчас они заполнены только на 65%.

Германия, которая сильнее большинства стран Европы зависит от российского газа, уже приняла видимые меры для экономии энергии. В немецких городах отключают освещение памятников, фонтаны и некоторые светофоры. Жителям советуют меньше принимать душ, повысить температуру в холодильнике и утеплить дом. Зимой муниципальные власти планируют отапливать общественные здания не выше 20°C и запрещают использовать кондиционеры и тепловые вентиляторы.

Также на случай кризиса с поставками газа страны ЕС подписывают двусторонние соглашения. Согласно договорённостям, страна обязана поделиться газом с соседним государством, если оно испытывает острую нехватку топлива для обеспечения домов или, например, больниц. На данный момент такие соглашения заключили восемь из 27 стран-членов Евросоюза. При этом некоторые государства скептически отнеслись к такому сотрудничеству. Среди них Польша и Венгрия, недавно объявившая о запрете на экспорт газа.

Кроме того, Евросоюз ищет другие источники газа. Европа стремится закупить больше трубопроводного газа у альтернативных поставщиков – например, у Алжира, и строит терминалы для приёма сжиженного газа. В первой половине 2022 года страны ЕС импортировали из США на 63% больше сжиженного газа, чем в предыдущем полугодии.