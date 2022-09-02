"Газпром": "Северный поток" завтра не заработает, в турбине неполадки

Техническое обслуживание единственной рабочей турбины газопровода "Северный поток" выявило неисправности. Газопровод не будет работать без их устранения. Об этом вечером в пятницу сообщил российский концерн "Газпром".

Газопровод из России в Германию был остановлен 31 августа, как утверждалось, на плановое техобслуживание. Он должен был вновь заработать - хотя и на 20 процентов мощности - 3 сентября.

Как говорится в сообщении "Газпрома", была "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", в связи с чем получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

О предполагаемых сроках устранения неисправностей и запуска газопровода в сообщении "Газпрома" не сказано.

Газопровод остановлен на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада в связи с российским вторжением в Украину. "Северный поток", наряду с поставками через территорию Украины, оставался единственным газопроводом, по которому в страны ЕС шёл российский газ.

В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. Тогда же "Газпром" сократил поставки газа до 20 процентов мощности. Причиной был назван плановый ремонт второй турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Ещё одна турбина, ранее использовавшаяся для прокачки по "Северному потоку", к тому моменту застряла в Канаде из-за санкций в отношении России после вторжения в Украину.

17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину. Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.

В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения. Последнее сообщение "Газпрома" в ЕС пока не комментировали. Перебои с поставками российского газа во многом способствовали росту цен на топливо в Евросоюзе, который отражается и на потребителях.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с немецкими депутатами в Мурнау в пятницу заявила, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении ценового потолка также на российский газ, чтобы "дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком". Она подчеркнула, что европейские газохранилища уже заполнены на 80% с опережением графика и установка предельных цен могла бы снизить перегрев газового рынка.

Многие политики стран ЕС высказываются в том смысле, что без российского газа пройти зимний период без больших экономических потрясений европейским странам будет сложно, однако, учитывая заполненность газохранилищ и поставки из других источников - возможно.