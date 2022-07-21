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"Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку"

Российская компания "Газпром" утром в четверг возобновила поставки газа по трубопроводу "Северный поток" в Германию. 11 июля газопровод был остановлен для технического обслуживания на 10 дней. Власти Евросоюза опасались, что Россия по завершении работ не возобновить поставки.

Сообщается, что объем поставок возобновился в объёме 30% от обычного уровня. Ранее Россия уже сокращала объём до 40%. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки по "Северному потоку" могут быть уменьшены уже в июле. Он предложил компенсировать поставки с помощью газопровода "Северный поток - 2", который не был запущен из-за российского вторжения в Украину.

Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.

  • С 16 июня "Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" на 60%, объяснив это задержкой газоперекачивающих агрегатов, которые из-за санкций застряли в Канаде.
  • 17 июля отремонтированную газовую турбину Siemens Energy отправили из Канады в Германию, что вызвало возмущение активистов и Киева.
  • В случае полной остановки подачи российского газа дефицит топлива в Германии и большинстве стран Евросоюза неизбежен, и власти должны будут нормировать подачу газа. В Германии уже ввели в действие чрезвычайные меры экономии энергии; пакет мер обсуждается и на уровне всего ЕС. Целью является максимальное наполнение газохранилищ до начала отопительного сезона.

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