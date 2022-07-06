Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Залпы нефтегазовой войны. Эфир в 18:05

Сергей Вакуленко и Михаил Крутихин: грозит ли России энергетическое эмбарго?

Помимо сражений в Украине не менее важным фронтом глобальной войны, развязанной Россией, является энергетический. С одной стороны, Запад постоянно говорит о нефтегазовом эмбарго против России, с другой – Россия сама сокращает поставки газа в Европу, готовясь к вероятному отключению ее предстоящей зимой. Каковы силы сторон в энергетической войне? Может ли Запад полностью отказаться от российских нефти и газа, и можно ли эти потоки перенаправить на Индию и Китай? Каковы перспективы глобальной энергетики и "зеленого перехода" в контексте войны в Украине?

Участвуют: Сергей Вакуленко, эксперт в области энергетики, и Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства RusEnergy. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG