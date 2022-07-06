Залпы нефтегазовой войны. Эфир в 18:05

Помимо сражений в Украине не менее важным фронтом глобальной войны, развязанной Россией, является энергетический. С одной стороны, Запад постоянно говорит о нефтегазовом эмбарго против России, с другой – Россия сама сокращает поставки газа в Европу, готовясь к вероятному отключению ее предстоящей зимой. Каковы силы сторон в энергетической войне? Может ли Запад полностью отказаться от российских нефти и газа, и можно ли эти потоки перенаправить на Индию и Китай? Каковы перспективы глобальной энергетики и "зеленого перехода" в контексте войны в Украине?



Участвуют: Сергей Вакуленко, эксперт в области энергетики, и Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства RusEnergy. Эфир в 18:05.

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